Mattarella replica alle parole della Boone | ' L' Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione'

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dal presidenteRepubblicachiare e nette. E poi visto che al Quirinale c'è lui e non Silvio Berlusconi o qualche altro improbabile candidato di destra possiamo stare sicuri. L'sa ...

Tag24

'Voglio esprimere tutta la mia amicizia e la mia piena fiducia nel presidentee nelle conclusioni che trarrà dallo scrutinio delle elezioni in Italia', ha poi aggiunto Emmanuel Macron. ..."L'Italia sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione e dei valori dell' Unione Europea ".con parole chiare e dure il presidente della Repubblica, Sergio, alle dichiarazioni della ministra per gli Affari Europei francese, Laurence Boone , che in un' intervista a la ... Vigilanza Francia, Mattarella replica: "Italia sa badare a sé stessa" L’Italia sa badare a se stessa – “L’Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione e dei valori dell’Unione europea”, ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo ad una domanda ...Le parole del presidente della Repubblica dopo le dichiarazioni del ministro francese Laurence Boone su rispetto dei diritti e libertà ...