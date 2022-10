Matri a sorpresa su De Ketelaere | Se vieni pagato 35 milioni la gente si aspetta tanto Purtroppo però è

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L'ex giocatore Alessandro, su DAZN, ha parlato del giocatore del Milan Charles De, in difficoltà in queste settimane. Ecco le sue dichiarazioni:"Su Deci sono grandi...

Calcio News 24

'Elodie e Andrea Iannone, bacio al Sanctuary', cena galeotta a Porto Cervo La dolce dedica di Federica Nargi ad AlessandroQuesta mattina, unaspeciale per papà, proprio da ...... pani frittu e tuma, ecc, sono state servite le milinciani scatri e, Pasta comu l'amuri i ... tanti altri piatti che non vogliamo anticiparvi, non possiamo togliervi il 'gusto' della. La ... Inter, Matri: «Nessun campanello di allarme per Inzaghi» Federica Nargi è una grande appassionata di calcio che non nasconde l'intenzione di seguire anche la Serie A: la scelta della showgirl.