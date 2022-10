Martina Colombari | dedica al figlio

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 7 ottobre 2022)celebra sui social la maggiore età delAchille. Il suo unicoinsieme a Billy Costacurta in un ritratto che un numero sempre crescente tra like e commenti. Un post nel qualeha utilizzato come pagina bianca pronta a raccogliere i suoi ricordi, in una sintesi che ha emozionato i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.