Manchester City | multa di 300mila euro dalla FA per invasione di campo post vittoria del titolo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ilè statotoFA, per via dell’direalizzata dai propri tifosi dopo ladello scorso anno. La federazione inglese ha inflitto una sanzione dial club di, dichiarando come quest’ultimo abbia ammesso le proprie responsabilità per gli episodi dopo il successo per 3-2 contro l’Aston Villa. SportFace.

La prima scelta degli analisti è ancora il, in quota a 3,00 davanti a Psg (6,25), Bayern Monaco (6,25) e il Liverpool, che qui 'batte' il Napoli a 6,75. In doppia cifra prima degli ...Queste le parole di Pep Guardiola alla vigilia di- Southampton, match valevole per la Premier League 2022/2023 . La squadra di Ralph Hasenhuttl che non ha avuto un buon inizio di ...Il Manchester City e' stato multato di circa 300mila euro per l'invasione di campo da parte dei suoi tifosi dopo la vittoria del titolo di Premier League a maggio. La Federcalcio inglese afferma che ...In Inghilterra una petizione su change.org: «Non è giusto, per noi tifosi è arrivato il momento di agire: questo robot non deve più giocare nel nostro Paese». E il compagno Grealish: «Non ho mai visto ...