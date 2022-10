Maccabi Haifa-Juventus streaming gratis e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il match, valido per la quarta giornata del gruppo H della2022/23, si gioca martedì 11 ottobre alle ore 18.45 nello stadio Sammy Hoffer di, in Israele. I bianconeri cercano un successo per rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::LIVE oggi e...