Lombardia | domani campione olimpico Filippo Tortu a Palazzo Lombardia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Prosegue l'iniziativa 'Laè dei Giovani',ultimo giorno di appuntamenti adedicati interamente agli Under 35. Per la giornata conclusiva, riflettori puntati sul, che interverrà durante l'incontro dedicato ai valori dello sport, in programma alle ore 15. Seguirà, alle 19, un dibattito su professioni e mondo del lavoro, con imprenditori che racconteranno la propria esperienza nel mondo del digitale e dei social media. La giornata di eventi chiuderà alle 20, con intrattenimento e dj set. Il programma completo, con tutti i dettagli sulle singole iniziative è consultabile sul sito ...

...di diverse nazionalità vuole rimanere in Italia e vuole creare la civiltà di. In questo ... Lasi conferma la regione con il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana (220., 8 ottobre, torna in città il Giro dicon traguardo sul lungolago. Proponiamo una maxi guida anti disagio tra divieti e strade da evitare.Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Prosegue l'iniziativa 'La Lombardia è dei Giovani', domani ultimo giorno di appuntamenti a Palazzo Lombardia dedicati interamente agli Under 35. Per la giornata conclusiva ...Nibali uno dei due campioni che mi hanno impressionato di più (SpazioCiclismo) Tutto pronto per Il Lombardia 2022 di ciclismo su strada, che si correrà domani, sabato 8 ottobre. Partenza alle 10.10 da ...