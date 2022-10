Logistica | siglata sinergia tra strutture logistiche della regione Veneto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - “Ilè una macchina da guerra già a motori spenti, se li accende non ce n'è per nessuno. Lo dimostra il patto sancito oggi, che rappresenta un fondamentale tassello delle azioni avviate dal Piano Regionale dei Trasporti approvato nel luglio 2020”. La Vicepresidente e Assessore alle Infrae Trasporti didel, Elisa De Berti, saluta così l'avviotra nodi logistici deloggi a Padova in occasione di Green Logistic Expo, che ha visto la partecipazione di: Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, Franco Pasqualetti, presidente di Interporto Padova, Primo Vitaliano ...