LIVE Virtus Bologna-Monaco 66-83 basket | Eurolega in DIRETTA | monegaschi corsari a Bologna grazie a Mike James | ko all’esordio per le V-nere

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:25 Termina la nostraper questa sera.a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! Finisce qui: al PalaDozza dilaperde 66-83 contro l’AS! 26 punti pere 15 di Alpha Diallo, mentre ai bianconeri non bastano i 14 punti di ‘Iffe’ Lundberg. Prossimo impegno per i bianconeri, per provare a rialzare subito la testa, tra una settimana contro il Bayerndi Andrea Trinchieri (sempre in casa). 66-83 Liberi perfetti anche per Ojeleye. 64-83 A segno anche Diallo a cronometro fermo. 64-81 2/2 per lain lunetta ...