LIVE – Milan-Juventus | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’allenatore delStefanoterrà ladella vigilia del match con laalle 12:00 di venerdì 7 ottobre. Aello è tempo già di pensare al big match in campionato dopo la sconfitta dura a Londra contro il Chelsea. Giorni di scelte e prove tattiche per l’allenatore rossonero con il caso De Ketelaere che tiene banco. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LASportFace.

Attenzione alle tanti voci che stanno circolando già in questo periodo riguardo le mosse future di calciomercato della Juventus. Pochi dubbi sul fatto che la società bianconera avrà senz'altro già ...... s'è allenato col gruppo e ci sarà nel big match Se da un lato la Juventus dovrà fare mano di Mattia De Sciglio, così come da comunicato ufficiale della società bianconera, dall'altro lato il, ...La diretta live della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Juventus, match della nona giornata di Serie A ...Nel corso di Chelsea-Milan non sono mancati neppure gli infortuni, arriva il responso: un mese di stop La sconfitta subita ieri a Stamford Bridge ha complicato e non poco il percorso del Milan in Cham ...