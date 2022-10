LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | out Piras | a breve il debutto di Manzi e Giuffrida

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.04 Il mongolo Ganbold viene squalificato per una tecnica pericolosa, avanza dunque il francese Khyar. Adesso tutti con Odette! 8.01 Manca un solo combattimento sul tatami 1 prima deldi Elios, che sfida da favorito il bulgaro Melenkov. 7.57 Ormai ci siamo, al termine dell’incontro tra il mongolo Ganbold ed il francese Khyar andrà in scena il primo turno preliminare della -52 kg, con protagonista l’azzurra Odettesul tatami 2 contro l’abbordabile vietnamita Nguyen. 7.54 Avedremo all’opera altri due azzurri: Elios3° incontro sul tatami 1 e Odette3° match sul tatami 2. 7.52 Purtropposi fa sorprendere da una ...