LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | non arriva la medaglia per Elios Manzi Oro per Uta Abe

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Finale maschile categoria 66 kg che vede due giapponesi all’opera: Hifumi Abe e Joshiro Maruyama. 14.48 VIERU COSA SI E’ INVENTATO!! Attacco sul gong, proiezione edi bronzo! Il georgiano si è distratto pensando fosse già finita. 14.47 Uscita dal tatami di Margvelashvili: secondo shido. 14.46 Secondo shido per Vieru, ma il moldavo attacca alla grande e rimette la situazione in ordine. 14.44 Una sanzione per entrambi. 14.42 Seconda finale per il bronzo 66 kg uomini: il georgiano Margvelashvili affronta il moldavo Vieru. 14.39 Terzo shido adi bronzo per An. Fa discutere questa terza sanzione. 14.38 Azione molto dispendiosa del coreano difesa egregiamente da. 14.37 Secondo shido anche per ...

Dopo un day - 1 che ha regalato all'Italia la prima medaglia della spedizione con il magnifico bronzo di Assunta Scutto nella - 48 kg, quest'oggi la squadra azzurra schiera ben quattro atleti con la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 VIERU COSA SI E' INVENTATO!! Attacco sul gong, proiezione e medaglia di bronzo! Il georgiano si è distratto pensando fosse già finita. 14.47 Uscita dal ...Judoka Yang Yung-wei has made history by becoming the first athlete to win a medal for Taiwan at this year's World Judo Championships. Yang, 25, competed in the men's extra-lightweight (60 kg) event ...