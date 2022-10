LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | non arriva la medaglia per Elios Manzi Ori per la famiglia Abe

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 La nostradella seconda giornata deidifinisce qui. Grazie per averci seguito e a domani! 15.02 Nulla da fare per gli azzurri che non hanno raccolto medaglie:non è andato lontano nella finale per il bronzo 66 kg, ma un triplo shido discutibile l’ha messo fuori gioco. 15.01 Hifumi Abe vince il titolo mondiale e segue il modello della sorella! 15.00 Contrattacco di Abe che passa in vantaggio! 14.59 Shido per Abe per passività! 14.58 Sanzione dopo un minuto per Abe e Maruyama. 14.57 Molto aggressivo Abe: i due si conoscono bene, non è semplice sorprendersi a vicenda. 14.56 Inizia la finale maschile, ultimo atto di questa giornata. 14.50 Finale maschile categoria 66 kg ...

CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLE PROVE LIBERE 1 E 2 DI F1 DALLE 05.00 E DALLE 08.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTADEI MONDIALI DIDALLE 07.30 E DALLE 14.00Dopo un day - 1 che ha regalato all'Italia la prima medaglia della spedizione con il magnifico bronzo di Assunta Scutto nella - 48 kg, quest'oggi la squadra azzurra schiera ben quattro atleti con la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 VIERU COSA SI E’ INVENTATO!! Attacco sul gong, proiezione e medaglia di bronzo! Il georgiano si è distratto pensando fosse già finita. 14.47 Uscita dal ...Judoka Yang Yung-wei has made history by becoming the first athlete to win a medal for Taiwan at this year's World Judo Championships. Yang, 25, competed in the men's extra-lightweight (60 kg) event ...