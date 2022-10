LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | buona la prima per Giuffrida e Manzi | eliminato Piras

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.21 Nessuna eliminazione eccellente sinora quest’oggi in entrambe le categorie. Tutti i favoriti per le medaglie sono ancora in gara. 8.19 Prossimo turno abbastanza agevole anche per Eliosnei 66 kg contro lo zambiano Mungandu, con all’orizzonte un probabile ottavo di finale contro il mongolo Yondonperenlei (n.5 del seeding). 8.17 Anche ai sedicesimi Odette parte nettamente favorita contro l’algerina Aissahine, in attesa di un ottavo da brividi contro la kosovara Distria Krasniqi in cui si deciderà con ogni probabilità il suo Mondiale. 8.15non ha impressionato positivamente al debutto, ma l’importante era rompere il ghiaccio superando il primo turno senza perdere troppe energie sul tatami in vista dei prossimi incontri. 8.12di rivedere ...