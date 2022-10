LIVE Italia-Argentina 3-0 volley femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | le azzurre vincono e volano ai quarti di finale!

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:38 L’tornerà in campo domani alle 13:30 per la partita contro la Cina, potrebbe essere uno sconto diretto per il primo posto del girone, bisogna chiudere in bellezza prima deidi18:35 Partita assai convincente delle, probabilmente la più convincente contro una squadra di seconda fascia. Partita ordinata di Orro, che ha servito bene tutte le sue attaccanti: 14 punti per Egonu, 12 per Danesi, 9 per Bosetti, 8 per Chirichella e Sylla, 3 per Nwakalor. Bene la fase break con 9 muri e 3 ace. 18:32 L’E’ AIDICon questo ...