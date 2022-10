LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | Mercedes avanti sul bagnato | Leclerc e Verstappen in pista

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.45 Hamilton risponde con il record nel T1 e si porta di nuovo al comando in 1:43.536 con 35 millesimi sudecimo a 2.980 8.44 Maxfa segnare subito il record nel T2 e chiude in 1:43.571 con ben 727 millesimi su Hamilton! 8.42 George Russell migliora ancora e scende a 1:44.538 a 240 millesimi da Lewis Hamilton. Intanto entra inCharlesma finisce subito lungo al tornantino. Le intermedie sono ancora un rischio con una condizione simile… 8.40 Entra inanche Valtteri Bottas. Vedremo quando sarà il turno delle due Red Bull e di Charles. Intanto Yuki Tsunoda si mette al terzo posto a 1.827 con Lando Norris quarto a 1.837. 8.38 George ...