Listeria | morto un uomo a Campobasso | aveva mangiato ricotta | era in rianimazione da giorni

Un altroper. Un uomo di 75 anni di Bojano ( Campobasso ) èquesto pomeriggio nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli del capoluogo molisano, dopo aver contratto la listeriosi . ...L'uomo era da giorni in rianimazione dopo avere mangiato probabilmente della ricotta. Le sue condizioni erano state definite fin da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse ed ...Le sue condizioni erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse: non ce l'ha fatta il 75enne di Bojano (Campobasso), ricoverato in Terapia intensiva ...Un anziano di 83 anni è morto a fine settembre con sospetta causa la meningite da Listeria dopo aver mangiato un wurstel contaminato ma la notizia è stata riportata oggi dal… Leggi ...