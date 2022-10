(Di venerdì 7 ottobre 2022) «Non è un problema di doppie punte, vorrei segnalare: è una tragedia collettiva e una rivoluzione possibile»: l’ha scritto cinque giorni fa Concita De Gregorio, giacché quelle parecchio brave sono capaci di intercettare in anticipo il materiale umano su cui ti verrà voglia di soffermarti più tardi. L’ha scritto prima che Isabelle Adjani e a scendere tutte le più belle attrici del cinema francese facessero dei video che somigliano alla parte più tenera di noi, quella che si raccomanda col parrucchiere di non tagliare troppo. Prima che le donne si sforbiciassero le chiome nelle vie di Bologna e negliassortiti, prima che attrici romane inserissero le loro ciocche in una busta diretta all’ambasciata iraniana, e ora sì che gli ayatollah diverranno illuministi: abbiamo ricevuto capelli di attrici, poffarbacco, vedi mai che se non stiamo buoni Pantène ci tolga la ...

Linkiesta.it

Ieri suabbondavano le griglie di percentuali che puntavano sui presunti vincitori: sarà ...tutta la domenica sotto le coperte. Impigrirsi in un bar, guardare le persone entrare e ...Join the Immutable X community on Discord , Reddit , Twitter ,, Telegram and Youtube . ... Continua aEmerald Announces the Launch of reMind: A New Business Resource for the ... Leggere Instagram lontano, lontanissimo, da Teheran Dimitri Ozerkov si dimette dal ruolo di curatore d’arte contemporanea dell’Erimitage come segno di protesta nei confronti dell’avanzata russa sull’Ucraina ...Presto, potremmo vedere molta più pubblicità su Instagram. Per far fronte ad un forte calo delle entrate, infatti, il social di Mark Zuckerberg starebbe pensando di introdurre gli annunci pubblicitari ...