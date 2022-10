Le conseguenze del rumore Napoli è la terza città più rumorosa al mondo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Come riconoscete un napoletano all’estero? Perché non riesce a parlare normalmente: grida! O come minimo usa un tono di voce molto alto. Chi non è mai stato anon riesce a capire perché, ma basta fare un giro alle otto del mattino a via Salvator Rosa, oppure dalle parti di piazza Vittoria all’orario aperitivo, per capire immediatamente il motivo., non è la canzone della Carrà, bonanima, ma quello che investe le nostre orecchie senza sosta, rende difficile parlare al telefono, fare una chiacchierata senza sgolarsi, anche semplicemente concentrarsi per leggere o ascoltare la musica. Un inferno di cacofonie che trafiggono il cervello. E non va meglio di sera. Io abito, mio malgrado, a viale Michelangelo, che dovrebbe essere una strada relativamente tranquilla, ebbene, non è possibile stare ...