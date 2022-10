Lavoro | Sbarra | fermare la strage | il 22 ottobre in piazza

Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi. La sicurezza sul"deve diventare una priorità del Paese" e per questo, ha proseguito, "abbiamo organizzato unitariamente nella ...... 'Una rete internazionale antifascista per, diritti e democrazia' . Prenderanno la parola: ... Gianfranco Pagliarulo presidente Anpi; Luigisegretario generale Cisl; PierPaolo ..."Dobbiamo fermare la strage quotidiana nei luoghi di lavoro. Un fatto grave ed inaccettabile. Non possiamo permettere che tre morti al giorno diventino un triste dato statistico, quasi un destino inel ...Concluse le indagini: per il pm la candidata alle comunali ha dato denaro e promesso posti di lavoro a sei elettori (anch’essi verso il rinvio a giudizio) ...