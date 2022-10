L' appello di Altobelli | ridate mia maglia finale Mundial

(Di venerdì 7 ottobre 2022) "Lache portavo nelladelè stata rubata ad un avvocato mio caro amico. Chiedo a chi l'avesse trovata di restituirla. E' un prezioso ricordo per me, ma soprattutto spero che il ...

Alessandro, campione del mondo 1982 e autore della terza rete del 3 - 1 in finale contro la Germania, a Madrid, lancia unper ritrovare quel cimelio sportivo, che si trovava in una ...Il campione del mondo del 1982, Alessandro, ha voluto lanciare untramite l'ANSA per ritrovare un cimelio sportivo sottratto ad un suo amico durante un viaggio in treno: ' La maglia che portavo nella finale del Mundial è ..."La maglia che portavo nella finale del Mundial è stata rubata ad un avvocato mio caro amico. Chiedo a chi l'avesse trovata di restituirla. (ANSA) ...L'appello dell'attaccante che segnò il 3-1 nel 1982: "L'aveva un caro amico, è disperato. Gli è stata sottratta una borsa in treno, forse non sapevano cosa contenesse" ...