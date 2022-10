L’anniversario dell’uccisione di Politkovskaja e della solitudine di Pannella al suo funerale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Annafu uccisa nell’ascensore del palazzo in cui abitava nel giorno del cinquantaquattresimo compleanno di Vladimir Putin, il 7 ottobre 2006. Da anni, con gli articoli su Novaya Gazeta e con alcuni libri, che ebbero ampia circolazione anche fuori dei confini nazionali, descriveva la nascita e l’affermazione del regime putiniano e il fallimento delle speranze democraticheRussia post-sovietica e indagava nel dettaglio i crimini perpetrati in Cecenia dalle truppe di Mosca e dalle milizie locali del Quisling islamista Ramzan Kadyrov, che Putin nominerà nel 2007 Presidente per meriti anti-terroristici e che ne avrebbe fomentato e accompagnato il delirio fino ai nostri giorni. Putin, dopo l’omicidio, affermò sprezzantemente che l’influenzagiornalista uccisa sulla vita politica russa era sopravvalutata, che la sua ...