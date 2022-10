La studentessa risarcita 11 anni dopo per una bocciatura ingiusta al liceo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Era l’anno scolastico 2010/2011. Debora Chirone frequentava il terzo anno alScientifico Orazio Grassi di Savona. I rapporti tra lei (ma anche altri suoi compagni di classe) con la docente di Matematica e Fisica erano molto tesi. La stessa adolescente, infatti, chiese alla dirigente scolastica la sostituzione della professoressa. Tutto ciò non avvenne e, alla fine dell’anno, lei venne “rimandata a settembre” proprio in quelle materie. Il classico “debito formativo” da recuperare con un esame ad hoc prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Ma lì arrivò la sua. Ma ora, 11, quella giovane – ora diventata donna, laureata e architetta – ha vinto la sua causa contro quell’istituto e ora sarà. Debora Chirone, la...

... dalle accuse di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di unadi Bologna ... La giovane,e dunque non costituitasi parte civile, in udienza aveva detto di averlo ......(per alcuni graffi sulle cosce di lei) in seguito a un incontro con la giovaneavvenuto ... La ragazza,e non costituitasi parte civile durante il processo, ha raccontato che le ...Debora Chirone ha vinto la sua battaglia contro il Liceo di Savona e otterrà un risarcimento anche dal Ministero dell'Istruzione ...Ritardo nell’avvio della professione di architetto e sofferenza ingiusta. Il Tar ha dato ragione a Debora Chirone: il Ministero dell’Istruzione e un liceo di Savona dovranno pagare diecimila euro. Il ...