(Di venerdì 7 ottobre 2022) Laper gli Affari Europei del governo Borne Laurencein un’intervista a Repubblica torna a ribadire l’intenzione della Francia di vigilare sul nuovo governo italiano. Come aveva detto la premier il giorno dopo le elezioni, citando in particolare il diritto all’aborto, Parigi ha intenzione di porre sotto osservazione «il rispetto dei diritti e delle libertà». Anche se prima premette: «Rispetteremo la scelta democratica degli italiani. L’Europa deve rimanere unita, in particolare nell’affrontare la guerra che la Russia ha dichiarato in Ucraina, con le sanzioni che abbiamo adottato. Su questo punto,ha espresso chiaramente il suo sostegno a ciò che l’Europa sta facendo. Dopodiché è chiaro che abbiamo delle divergenze. Saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto. ...

Open

Laper gli Affari Europei del governo Borne Laurence Boone in un'intervista a Repubblica torna a ribadire l'intenzione della Francia di vigilare sul nuovo governo italiano . Come aveva detto la ...Con queste parole del presidenteEmmanuel Macron, pronunciate al Parlamento di Strasburgo ... In un editoriale pubblicato sul Times alla vigilia del summit, la primabritannica Liz ... La ministra francese Boone: «Vigileremo su Giorgia Meloni, l’Ue lo ha già fatto in Polonia e Ungheria» “ La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”. Queste parole che sarebbe bello poter ascoltare da qualche importante espone ...Intervista alla titolare degli Affari europei: "L’Europa deve restare unita, in particolare nell’affrontare la guerra che la Russia ha mosso ...