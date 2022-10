La marcia della pace di Conte fa il pieno di adesioni e mette il Pd spalle al muro Da Orlando a Sereni si allarga il fronte dem favorevole all’iniziativa Ma c’è da convincere il soldato Letta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Giuseppenon molla e continua a invocare una svolta negoziale che ponga fine al conflitto in Ucraina. “A oltre 7 mesi dall’ingiustificabile ed efferata aggressione russa l’Unione europea – insiste il leader del M5S – non può continuare a proporre come unica strategia l’invio massiccio di armi, senza essere protagonista di una svolta negoziale per la”. Per il Movimento Cinque Stelle il via libera da Roma al quinto decreto interministeriale per la fornitura di armi all’Ucraina brucia come una ferita aperta. Così come brucia la bocciatura in Europa dell’emendamento nel quale si chiedeva un maggiore sforzo a perseguire le vie diplomatiche. “Vi prego – dice l’ex premier – di leggere con attenzione questa frase: ‘Invita l’Ue e gli Stati membri a vagliare tutte le potenziali vie per lae a proseguire gli sforzi per porre ...