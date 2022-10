La Lamborghini si sfoga dopo la puntata | “L’odio mi spinge nel baratro”

(Di venerdì 7 ottobre 2022)appena tre giorni dalla sua squalifica, ieri sera Ginevraè tornata nella casa del Grande Fratello Vip per salutare i suoi ex coinquilini. Finita lala ragazza si èta su Instagram ed ha parlato dei commenti negativi che ha ricevuto sui social a causa delle sue frasi disgustose su Marco Bellavia. In una storia laha anche mandato un pensiero ad Antonino e gli ‘amici’ che si è fatta al GF Vip: “Grazie alle mie stelle che ho lasciato nella casa, mi mancano tanto e sono sempre nel mio cuore“. Se avevate dubbi sui 5 preferiti di Ginevra ci pensa lei a scioglierli #gfvip #gintonic #nikevra pic.twitter.com/20FpLBbhnN — Devono pagare tutti. (@Iwas52610334) October 7, 2022 Ginevra: “e i commenti negativi mi ...

Ginevra, il bullismo e la solidarietà che manca (non solo in tv) Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra, sisu Twitter 'Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere di ...Al termine della puntata in diretta, Ginevraha proseguito il suo sfogo con Nikita Pelizon : Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti ...Luisa Peterlongo ha scritto direttamente all'ex concorrente del Grande Fratello dopo le ultime vicende che hanno coinvolto anche la figlia ...Dopo la squalifica, la polemica non si è esaurita. Il web vomita rabbia e la signora Lamborghini interviene in difesa della figlia, "anima buona" che dopo aver sbagliato è "finita sul patibolo" ...