La Juventus può riprendere Dybala? La bomba dopo il disastro in Europa League

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 7 ottobre 2022)sempre più decisivo con lache sembra stia pensando diil talento argentino. Scopriamo la verità. Nella serata di, la Roma ha scoperto tutte le fragilità contro un Betis capace di vincere all’Olimpico, in rimonta, nei minuti finali. Un successo che complica terribilmente il passaggio del turno dei giallorossi agli ottavi di finale; il primo posto è praticamente impossibile con i ragazzi di Mourinho che faranno di tutto per arrivare secondi per poi giocarsi gli ottavi nello spareggio contro una delle terze di Champions. La nota positiva, nella sfida al club spagnolo, è stata; l’argentino ha segnato l’uno a zero su rigore timbrando il cartellino per la quarta partita consecutiva. Giocatore sempre più determinante con la ...