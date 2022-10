La crisi energetica apre lo scontro nel governo tedesco sul nucleare

Euronews Italiano

Con un nuovo conflitto nel cuore del continente e in piena, questo pendolarismo rischia di essere un lusso troppo costoso. Diversi deputati sono tornati a chiedere di sospendere le ...Mai avremmo pensato di fare questo prima della...". In Emilia Romagna lo chef - sindaco Massimo Spigaroli nella sua Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense non intende ... Crisi energetica, i paesi europei si preparano alla riduzione di luce e riscaldamento Il caro bollette sgonfia anche il pallone. Andare avanti è difficile per tutti e - come si suol dire - piangono anche i ricchi. Non sorprende più di tanto, quindi, l’uscita ...Il ministro Cingolani ha firmato il provvedimento: un'ora in meno di caldo ogni giorno, temperature giù di un grado in casa e nei luoghi di lavoro, termosifoni accesi due settimane in meno rispetto al ...