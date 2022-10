La brutta caduta in diretta di Paolantoni vestito da RuPaul VIDEO

il Resto del Carlino

... unica speranza per la giovanissima Letizia - al tempo appena diciannovenne e costretta su una sedia a rotelle in seguito a unaavvenuta nel 2017 mentre saliva sull'autobus all'uscita ...Lunghissimo il suo resoconto firmato, che sintetizziamo per ragioni di spazio: Arrivo luned mattina alle 11.30 in Ps - scrive - in seguito ad unache alle 19.45 verr diagnosticata come ... Brutta caduta in casa, rimane a terra per diversi giorni: salvata window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-de42ca0b-c279-c464-39c2-e54a18899a ...Incidente in Liguria per uno sportivo della nostra provincia: il personale medico lo ha stabilizzato sul posto dopo il recupero avvenuto grazie a vigili del fuoco e Soccorso alpino (VIDEO) ...