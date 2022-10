Kim lancia altri due missili | ritorsione contro Usa e Corea del Sud

la Repubblica

Jong - un ha lanciato altri due missili a corto raggio e ha mobilitato 12 aerei militari nordcoreani, otto caccia e 4 bombardieri, tutti schierati in formazione per manovre di tiro sulla linea di ...Jong - un torna a farsi sentire e notare, a due giorni dal lancio del missile balistico ... Si tratta di un altro segnale che il dittatore della Corea del Nordnella regione, una contromossa ... Kim lancia i missili in Giappone per provocare gli Usa: Mosca appoggia la "strategia del pazzo" del Marescial… Kim Jong-un ha lanciato altri due missili a corto raggio e ha mobilitato 12 aerei militari nordcoreani, otto caccia e 4 bombardieri, tutti schierati in formazione per manovre di tiro sulla linea ...Pyongyang distrae Biden dalla guerra in Ucraina cercando lo status di potenza nucleare mentre richiama all'attenzione Pechino: è il doppio gioco di ...