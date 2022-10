Kickboxing | Mondiali Wako di Jesolo | gli Azzurri in finale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) E’ arrivato il momento più atteso per gliFederkombat al Mondiale giovanilediin programma a. Si combatte per le finali e l’Italia è pronta a dare il meglio per chiudere con un ricco...

Continua la marcia dei fighters italiani Cadetti e Juniores: oggi si combatte per staccare il pass per le finali e sognare ...Inizia la seconda fase con quarti e semifinali, venerdì e sabato si assegnano le medaglie. Il presidente della federazione mondiale dal Veneto: 'Lavoro per portare i nostri atleti alle Olimpiadi nel ...JESOLO - Ritornano gli atleti di ferro sulla costa veneta. Tutto pronto per la seconda edizione di Ironman Venice-Jesolo 70.3, l’evento in programma domenica a Jesolo coinvolgendo anche ...Continua la marcia dei fighters italiani Cadetti e Juniores: oggi si combatte per staccare il pass per le finali e sognare l'oro ...