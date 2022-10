Juventus | il successo in Champions blinda Allegri | per i bookie si allontana l'esonero

(Di venerdì 7 ottobre 2022) "non è mai stato a rischio, neanche per un minuto. C'è fiducia". Le parole di Pavel Nedved a pochi...

Unain ripresa dopo Bologna e Maccabi si presenterà domani sera a San Siro, al cospetto ... Pagherebbe invece 3,55 il primoesterno di Allegri, su cui le preferenze si sono fermate al ...Respira anche l'Inter di Simone Inzaghi dopo ildi misura in casa contro il Barcellona: ... Mission impossibile invece per la, capace di centrare contro il Maccabi Haifa la prima ...La dirigenza turca valuta la posizione dell’ex allenatore della Juventus dopo l'ennesima sconfitta del Karagümrük contro Istanbulspor: ora la squadra è quattordicesima ...Gianluca Zambrotta ha voluto difendere l'operato di Massimiliano Allegri affermando come il tecnico toscano meriti ancora la fiducia ...