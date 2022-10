Juventus | Allegri | “Occorre calma | le cose miglioreranno Sono abituato ormai alle critiche”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il tecnico della, Massimiliano, ha parlato prima del match di campionato contro il Milan. Queste le parole dell’natore, ai microfoni di DAZN: “Lele affronto in modo tranquillo. Non è il primo anno, mi è già capitato. In questo momento bisogna stare sereni e fare un passettino alla volta, le. Le difficoltà le abbiamo avute contro Salernitana e Monza, in cui abbiamo lasciato cinque punti per strada. Non abbiamo ancora vinto fuori casa, speriamo domani sarà la volta buona”. Nello specifico sul match di domani a San Siro, afferma: “Quella con il Milan è una gara sempre bella da giocare, è meraviglioso che ci sia lo stadio pieno. Una partita che va vissuta nel migliore dei modi. L’anno scorso le sfide con i rossoneri non ...