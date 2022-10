Jody Miller | morta la cantante di È l' uomo per me

E' venuta a mancare all'età di 80 anni la cantante country statunitense, le cause della morte sono da addebitare a complicazioni legate al morbo di Parkinson. Laera nota soprattutto per la sua hit del 1965 "Queen Of The House" - con cui si aggiudicò ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Prima di allevare cavalli con il marito in un ranch dell'Oklahoma, nata Myrna Joy, ha scalato le classifiche musicali con i suoi brani country. La cantante statunitense, morta il 6 ottobre a 80 anni a causa di complicazioni dovute al morbo di ...Jody Miller morta a 80 anni. La cantante americana, celebre per aver intonato la canzone He Walks Like a Man, ripresa e lanciata da Mina con l ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...