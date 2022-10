Italia | dove tutto nasce e rimane imperfetto

(Di venerdì 7 ottobre 2022) – Grandi le speranze legate al governo di centrodestra che promette di affrontare, se non risolvere, i gravi problemi che angustiano la popolazione, a cominciare da quello più urgente, le bollette del gas e della luce. Niente paura, però, ci siamo abituati da sempre a vivere e ad arrangiarci in un paese. Montanelli, un paio di mesi prima di andarsene, lo spiegò in una risposta a un giovane lettore del Corriere della sera: “ciò che insi fa. Era ed è rimasta imperfetta la democrazia, il sistema parlamentare, il maggioritario…”. Ebbene, volete che adessodiventi perfetto? Il massimo che si può sperare è che il nuovo governo faccia qualcosa, magari ...

...patrimonio per la città.' Il Comune vuole accorciare le distanze del Belice dal resto d', ... I terremoti ,purtroppo, si ripetono ancora ma il Belice e Gibellina sono l'esempiouna ...Anche il romanzo che ha inaugurato il genere noir in- Il mio cadavere - è ambientato a ... A differenza della rue Morgue - che non esiste - i vicoliMastriani ambienta i suoi romanzi sono ...l’Italia di Roberto Mancini ha trovato parziale riscossa in Nations League. C’è tanta voglia di rivalsa da parte degli Azzurri, il cui sguardo non può che essere proiettato anche agli Europei 2024, ...‘Italia, Europa, ascoltate il lavoro’. Il corteo è partito da piazza della Repubblica per giungere in piazza del Popolo, dove ha chiuso i lavori il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.