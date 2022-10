Inter | Lautaro | 'Penso sempre all'Argentina | so che ci giocherò solo se farò bene col club'

Ecco perché la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo assume per l'i connotati di un esame ... con Correa e Lukaku non convocati, Inzaghi si affiderà alla coppia Dzeko -. Ma attenzione ...Per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gli unici attaccanti disponibili sono infattie Dzeko, chiamati ancora una volta agli straordinari in attesa che l'infermeria nerazzurra ...Inzaghi cambia l'Inter per il Sassuolo Le probabili formazioni: SASSUOLO: Consigli; Rogerio, Ferrari, Erlic, Toljan; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. INTER: Handanovic ...Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato del suo obiettivo di giocare il Mondiale in Qatar con la maglia della Selezione argentina ...