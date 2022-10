Inter | Lautaro | “Grato a Milito Argentina? E’ sempre nella mia testa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Martinez ha rilasciato una lungavista nel programma STAR+ Qatar Specials. Questi i temi principali trattati dall’attaccante dell’: “Mia figlia Nina? Ha cominciato ad arrampicarsi ovunque. Tocca tutto, prende tutto, guarda tutto. E per di più ha distrutto il giardino. È terribile”. Sul sostegno della famiglia: “Mi sono successe tante cose, tante in un periodo in cui le cose non sono andate come volevo. C’era la famiglia, mia moglie, le persone che vogliono davvero che tu abbia successo. Era essenziale avere questo. Lavorando anche tutti i giorni. Soffri molto a stare lontano dalla tua famiglia. È un misto di sensazioni che significano che ogni giorno bisogna essere forti”. Il rapporto diMartinez con Diego: “Al mio esordio ...