Tiscali Notizie

La riduzione'aria è uno dei principali target fissati dall'Unione Europea in ottica di miglioramento della salute pubblica e'economia degli Stati membri. Un tema di cui si parla spesso, ......di tutti i mali -, pericolosità per i pedoni, occupazione di troppo spazio - anche i suv sono al centro del mirino. Nel frattempo, le berline sembrano tornate a essere al centro'... Inquinamento dell'aria: a che punto siamo con gli obiettivi del 2030 (Adnkronos) - La riduzione dell'inquinamento dell'aria è uno dei principali target fissati dall'Unione Europea in ottica di miglioramento ...L'11 ottobre a Caserta (dalle 10 alle 12.30) si terrà il terzo incontro dei vescovi, preti e diaconi delle diocesi tra Caserta e Napoli che hanno a cuore il dramma dell'inquinamento ambientale, più no ...