La Gazzetta dello Sport

a Denver senza segnare neanche un touchdown. Il Thursday Night che apre la quinta giornata Nfl è uno show difensivo vintage: prevalgono 12 - 9 i Colts al supplementare. Gli attacchi ...Minnesota 28 - 25. Chi invece ha dovuto disputare l'overtime son stati i Green Bay Packers , ... i Tennessee Titans 24 - 17 sul campo degliColts e gli Arizona Cardinals 26 - 16 ... Indianapolis vince il Thursday Night. Flop Wilson, è già un caso a Denver Eli Manning is playing ball again but in a new arena: private equity. The two-time Super Bowl quarterback formerly of the National Football League’s New York Giants has clinched his first deal as a ...