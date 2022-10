Inchiesta sulla sanità | terremoto giudiziario in Basilicata Arrestato il capogruppo di Fi Oltre cento gli indagati

La decisione del di premiare Alessandro Albertoni, uno dei due condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentato nell'morte della studentessa , accende le polemiche. Tanto che ieri, dopo lo stupore espresso dai genitori della vittima, morta nel 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un albergo di ...Dopo l'di qualche settimana fa a Bari, nella quale per lo stesso motivo erano finiti nel ... Le attività investigative dei finanzieri proseguonorete, anche in collaborazione con ...Nel corso della vicenda giudiziaria che ha visto sotto i riflettori Alberto Stasi, l'orario della morte di Chiara Poggi è sempre stato un elemento fondamentale che, a un certo punto, è stato plasmato ...Una perquisizione è stata fatta stamani a Filiano (Potenza) nell'abitazione del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nell'ambito dell'inchiesta della ...