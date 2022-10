In Europa è di moda il “dumping“ e per noi è un altro problema

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Multinazionali, grandi aziende, industrie e imprese stanno pagando un prezzo elevatissimo alla crisi del gas. In Italia le bollette segnano ormai rincari che superano quota 800% su base annua. Secondo un report pubblicato di recente da IlSole24Ore un’azienda tipo come Ita Ceramiche di Fiorano Modenese (Modena) a luglio ha ricevuto una bolletta del gas da 1.882.699 euro (per 898.920 metri cubi). Nello stesso mese 2021 aveva pagato 224.288 euro (per 942.619 mc): il 739% in più. E non va meglio in altri settori altamente energivori come quello dell’alluminio, dei tessuti, plastica o lavanderia. Perché produrre in Italia è un lusso Produrre in Italia si sta trasformando in un lusso per pochi. Se i costi di produzione azzerano i guadagni la tentazione di spostarsi dove la bolletta dell’energia è inferiore e i margini di guadagno aumentano diventa un imperativo assoluto. In questo senso si ...