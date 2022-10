Il Pd invoca lo Spirito Santo e i dem fanno il processo a Letta E c' è chi si appella al Vangelo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Che sarebbe stata una via crucis era chiaro sin dall'inizio. Il risultato elettorale parla chiaro. Ma ciò che non era affatto scontato è che per rinascere dalle ceneri ci si sarebbe affidati alle virtù cardinali dello. Copyright Barbara Pollastrini che a conclusione del suo intervento ha posto sotto la protezione celeste il prossimo congresso costituente del partito democratico. Prima di lei, nella relazione introduttiva alla direzione nazionale il segretario ormai uscente Enricoaveva citato un passo del. E il suo vice Peppe Provenzano una lettera di San Paolo ai Corinzi, "siamo tribolati ma non schiacciati». Se tre indiziuna prova vuol dire che il Pd è ancora nella sua fase mistica. Sta elaborando il lutto. Lo spiegone del segretario è durato poco più di un'ora, cui ...

Pd, nervi tesi in direzione. Cuppi: "Partito maschilista e dominato da correnti"