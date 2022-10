Il patto segreto che umilia l' Italia | cosa sta succedendo davanti alle nostre coste

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Mentre l'attenzione dell'Europa è distolta dalla guerra russo-ucraina, il presidente turco Recep Erdogan si fa largo in Libia, dove influenza il governo di Tripoli, in rotta con il Parlamento che ha sede a Tobruk. Il turco incassa un accordo su ricerca ed estrazione di petrolio e gas nel paese africano e in una vasta fetta del mare antistante, in barbaproteste di altri paesi, soprattutto Egitto e Grecia. Forte è il rischio che vengano erosi margini per le forniture di idrocarburi all', considerato che l'Eni opera da sempre in Libia. Da mesi vedevamo il "sultano" di Ankara mediare fra Russia e Ucraina, finora invano. Ma mentre faceva mostra di statista "pacifista", su un altro fronte consolidava l'egemonia sulla Tripolitania, in una Libia come noto spaccata fra Est e Ovest, con la Cirenaica, appoggiata da Egitto, Russia e Francia, sempre sul ...