“Il mio amico Luciano De Crescenzo” | omaggio di Colatosti al filosofo della napoletanità

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un profondo rapporto di stima e di affetto che è presente in ogni pagina del libro, il dolore per un’assenza che si fa sentire. L’ultimo volume di Massimo, «Il mioDe», non è solo unal grande scrittore, regista e attore napoletano. È la ricerca delle radici di una città. O meglio, di un popolo. Lo sguardo è rivolto al passato, tra nostalgia, rimpianto e sorriso perché – come scrive Geppy Gleijeses nella prefazione –amava molto Massimo perché «era sempre di buonumore», elemento essenziale. La denuncia diDeProprio sullache sembra diluirsi giorno dopo giorno, che si soffermano le parole di De ...

Turismo Torino

... 'donatomi dalla figlia Claudia che non smetterò di ringraziare', Carolontanissimo, scritto ... È del 1973 e in questodisco ci stava benissimo'. Il brano è parte della colonna sonora del film ...E ci sarà anche ilAndriy Schevchenko". Gli appelli di Schevchenko in difesa della sua nazione sono tragicamente attuali. "Parole commuoventi in difesa della causa ucraina". Tornando al ... IL MIO AMICO DANTE! SAN VITO AL TAGLIAMENTO - “Ho scelto, fin da bambina, di occuparmi di profumi, fingendo a 6 anni di avere una profumeria vicino al garage di casa e creando profumi con le mie amiche con petali di rose ...Guardi il cartellone di JazzMi e ti stropicci gli occhi: Bobby Solo è tra i protagonisti dell’ultima edizione della rassegna jazz milanese: domani in Santeria Toscana 31 (ore ...