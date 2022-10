Il Grande Fratello Vip aveva offerto 5 mila euro a Deianira Marzano

(Di venerdì 7 ottobre 2022)sarebbe dovuta essere ospite alVip nel 2018, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto dato che l’influencer su Instagram ha successivamente parlato di censura con tanto di hashtag #NonMiFannoParlare. Cosa è successo? Pare che l’ospitata sia saltata all’improvviso, dato chesi trovava nei camerini del GF Vip quando le è stata annunciata questa decisione. Ecco cosa ha dichiarato poco dopo su Instagram Stories: “Ragazzi ovviamente la censura non ci sta solo in politica, io non potrò dire la mia verità. Ma a breve, veramente a breve, a giorni, voi saprete tutto ed anche di più“. Per “a breve, veramente a breve, a giorni” forse voleva dire “fra quattro anni” dato che solo ieri – ospite a Casa Pipol – ha avuto modo di raccontare questo aneddoto. Lo ha fatto ...

Marco Bellavia non è ancora pronto a tornare nella casa del, ma ha voluto scrivere una lettera ai suoi ex compagni d'avventura, dopo l'incresciosa vicenda di bullismo che ha subito. ...Dopo la lettera amara di Marco Bellavia , indirizzata ai concorrenti de lVip 7 , Alfonso Signorini ha spostato l'attenzione su Sara Manfuso, e il suo abbandono della Casa di Cinecittà. Il conduttore ha cercato di capire il perché la giornalista, presente in ...Durante la puntata del 6 ottobre del GF Vip, Alfonso Signorini ha dato la parola a Giovanni Ciacci in studio dopo l'eliminazione dal reality. Il concorrente è stato minacciato di morte e ha ricevuto… ...La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un up&down di colpi di scena e scalate emotive. Si comincia con la risposta epistolare di Marco Bellavia che “non le manda a dire” ai suoi ex colleghi, a cui ...