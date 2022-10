Il flop del bonus taxi a Napoli | stasera a Striscia la notizia

Striscia la notizia

Si sente un perseguitato "Non mi sento un perseguitato politico, ma non posso non pensare che la nascitaprocedimento e il suo lungo e tortuoso cammino abbiano risentitoruolo politico da me ...Sarà anche per questo motivo, cioè frenare l'emorragia di attenzione da partepubblico social, che Vincenzo De Luca decide a metà ottobre di aprire, senza strombazzate e proclami di sorta, l'... Il flop del bonus taxi a Napoli: i tassisti non accettano il voucher... - News Infatti, dopo il boom del 2020, un anno d’oro non soltanto per la coincidente rielezione, dove sulle tre principali piattaforme social il presidente della Regione Campania ha fatto registrare ...I dati sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2021, ma nuove varianti guadagnano terreno. Si guarda con attenzione a Cerberus ...