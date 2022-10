(Di venerdì 7 ottobre 2022) Putin, che si paragona a Pietro il Grande, è ossessionato dal come entrerà nella Storia. Il mondo lo ricorderà per i massacri e le fosse comuni, i russi per come ha sfruttato il potere

La Stampa

Putin, che si paragona a Pietro il Grande, è ossessionato dal come entrerà nella Storia. Il mondo lo ricorderà per i massacri e le fosse comuni, i russi per ...Tra questi ci sarebbe Alessia Piperno , trentenne romana di famiglia ebraica arrestata il 30 settembre, giorno del suo, poco dopo aver pubblicato un ultimo post su Instagram sul suo blog @... Il compleanno di sangue dello Zar. Zelensky: “Se usa la bomba è finito” Per il 7 ottobre entra in vigore nuovo pacchetto Ue . – Domani 7 ottobre Vladimir Putin celebrerà il suo 70esimo compleanno in compagnia dei leader dei paesi della Comunità di… Leggi ...Gli auguri e l'auspicio di pace. Il leader: "I valori della giustizia sociale,della lotta alla corruzione, della tutela del lavoro, ...