Il 2022 sarà ancora negativo | lo riferisce Acea

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’aveva preventivato una leggera crescita per il mondo dell’auto nel. Oggi le previsioni sono invece in ribasso. Ilin ribasso per l’automotive? L’ha quindi rivisto le sue previsioni per il. In Unione Europea il mercato dovrebbe contrarsi dell’1%, con 9,6 milioni di unità: 1 milione in meno rispetto