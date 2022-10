Higuaìn si racconta dopo il ritiro | parole da brividi sul Napoli

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Gonzaloha da poco annunciato ildal calcio giocato una volta conclusa la stagione nella Major League Soccer. Ai microfoni di GOAL, il bomber argentino ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, soffermandosi sui momenti cruciali che l’hanno portato ad essere uno dei numeri 9 più forti degli ultimi trent’anni. “La squadra dove ho giocato più a lungo è stata il Real Madrid, poi ho giocato quattro anni alla Juve, tre anni al, poi sei mesi al Milan, sei mesi al Chelsea. Se devo giudicare in base al tempo che ho passato in un club, posso dire Real Madrid,, Juve per l’affetto reciproco che mi lega a queste piazze. Ho vissuto bei momenti in tutti i club in cui ho giocato e anche con la Nazionale“....

Commenta per primo Gonzalo Higuain, attaccante dell'Inter Miami, sia cuore aperto a TycSport: 'Il meme, l'accusa e la presa in giro sono ormai naturali. La gente li vede e li usa, sembra che sia normale. Ci sono esempi in ogni casa: i genitori non si rendono ...E rispetto per una carriera"a ESPN l'attaccante che superò il record di gol in una Serie A detenuto da Angelillo " Messi Sarebbe una rivoluzione se venisse nella MLS : oggi i migliori ...