Higuain | “Futuro? Vorrei provare il mondo della cucina e suonare la chitarra”

Lo ha detto Gonzalonel corso di una intervista a Goal.com in cui ripercorre la sua ... Guardando alfuori dal campo, il Pipita, che gioca in Usa, nell'Inter Miami, ha dichiarato: "Questo ...In Italia il 'Pipita' ha indossato le maglie di Napoli e Juventus. 'Momenti impossibili da dimenticare''Non sarà nel calcio, ma c'è sempre tempo per cambiare idea, ildi Gonzaloche l'altro giorno ha annunciato il ritiro: 'Almeno a breve termine non intendo restare nel calcio - ha detto l'argentino a 'Goal.com' - E' un mondo che ogni giorno diventa ...Gonzalo Higuain non resterà nel mondo del calcio dopo la fine della stagione con l'Inter Miami, la sua ultima da calciatore. L'ha detto lo stesso attaccante argentino, nel corso dell'intervista ...Gonzalo Higuain ha di recente annunciato l'addio al calcio, ora spunta una novità assoluta. I tifosi restano senza parole: qual è il motivo.