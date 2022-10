Hellas Verona | Cioffi | “Voglio stare qui a salvare la squadra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Le dichiarazioni del tecnico dell’, Gabriele, prima della trasferta di Salerno. “Cerchiamo di lavorare sempre dopo le sconfitte, penso che laè in crescita, è mentalmente presente. Penso che ogni partita sia determinante, e i ragazzi lo sanno, mi basta guardarli in faccia per capirlo”. Sulla Salernitana ha affermato: “Ha rinfoltito la rosa con giocatori di qualità, ma proveremo a fare la partita ed imporre il nostro gioco, bisogna trovare ancora di più la nostra identità. La scelta sul modulo è stata definitiva da Bologna, e non credo si siano mai viste mezze misure. Iostar qui ela”. Sui giocati si è poi concentrato: “Finalmente abbiamo recuperato Faraoni, porta molto alla ...